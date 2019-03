Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: ***Sachbeschädigung an Hauswand***

Bad Ems (ots)

Am Montag, den 18.03.2019, in der Zeit von 06:30 Uhr bis 07:45 Uhr, beschmierte ein bislang unbekannter Täter die Hauswand des Anwesens in der Braubacher Straße in Bad Ems mit braunem Essig. Diese wird dadurch in ihrer Substanz nicht unwesentlich beschädigt. Es entsteht Sachschaden.

Die Polizeiinspektion Bad Ems sucht Zeugen, die Hinweise zur Tat machen können.

