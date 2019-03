Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Sachbeschädigung an PKW

Nister (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden in Nister, Hammerstraße, an mehreren geparkten PKW die Außenspiegel mutwillig beschädigt. Hinweise bitte an die Polizei Hachenburg, Tel.: 02662-95580.

