Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter- Einbruch in DLRG Gebäude

Wetter (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag versuchten Einbrecher zunächst durch eine Eingangstür in das Gebäude der DLRG in der Wilhemstraße einzubrechen. Da sie die Tür jedoch nicht öffnen konnten, machten sie sich an einem der Fenster zu schaffen. Sie schoben den Rollladen hoch und öffneten gewaltsam das Fenster. Sie durchsuchten die Räume und Schränke. Beute erlangten sie nicht.

