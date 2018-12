POL-HAM: Einbruch in Krankenhauskantine

Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Unbekannte brachen in der Zeit von Mittwoch, 5. Dezember, 20 Uhr, bis Donnerstag, 6. Dezember, 5 Uhr, in eine Krankenhauskantine an der Albert-Struck-Straße ein. Sie hebelten eine Tür auf und gelangten so ins Innere. Dort entwendeten sie einen geringen Betrag Bargeld. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (bw)

