POL-HAM: Rotes Auto nach Unfallflucht gesucht

Hamm-Herringen (ots) - Nach einer Unfallflucht auf einem Supermarkt-Parkplatz an der Straße Herringer Heide sucht die Polizei nach dem Fahrer eines roten Autos. Dort wurde in der Zeit von Montag, 3. Dezember, 16 Uhr, bis Dienstag, 4. Dezember, 8 Uhr, ein auf dem Parkplatz abgestellter BMW an der rechten Front beschädigt. Lackspuren deuten auf ein rotes Auto als Unfallverursacher hin. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 2500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (bw)

