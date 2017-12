POL-CUX: Rollerdiebstahl ++ Verkehrsunfallfluchten

Cuxhaven (ots) - Rollerdiebstahl

Cuxhaven. In der Zeit von Dienstagmittag bis Donnerstagmittag wurde in der Wagnerstraße ein Roller entwendet. Der Roller war auf einem Parkplatz hinter einer Physiotherapiepraxis abgestellt und mit dem Lenkradschloss gesichert. Der Roller hat das Versicherungskennzeichen RBD358. Zeugen die Hinweise auf den Verbleib des Rollers geben können, melden sich bitte unter 04721-5730 bei der Polizei.

Jugendlicher bei Verkehrsunfall verletzt - Verursacher entfernt sich unerlaubt

Cuxhaven-Altenwalde. Bei einem Verkehrsunfall gestern Mittag auf der Hauptstraße in Altenwalde wurde ein 15jähriger Fußgänger verletzt. Der Unfallverursacher hatte sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Der Jugendliche wollte in Höhe eines Imbiss die Fahrbahn überqueren. Dabei stieß er mit einem blauen Ford zusammen und stürzte auf die Fahrbahn. Der Fahrer des PKW hatte sich nach einem kurzen Gespräch mit dem Verletzten von der Unfallstelle entfernt. Die Polizei konnte den Fahrer noch am Abend auch mit Hilfe von Zeugenaussagen ermitteln. Der junge Mann wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. An dem PKW entstand kein Sachschaden

Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Nordleda. Am Donnerstagabend, kurz vor 19 Uhr, kam es auf der Otterndorfer Straße in Nordleda zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Unfallverursacher flüchtete. Der unbekannte Fahrzeugführer war mit einem Mercedes Pritschenwagen in Richtung Otterndorf unterwegs. Kurz vor der Einmündung zur Zweite Oberwettern stieß er seitlich, vermutlich mit dem Fahrzeugaufbau, gegen einen geparkten Audi. Der Audi wurde seitlich aufgeschlitzt. Der Schaden beträgt etwa 8000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei Cuxhaven bittet Zeugen, sich unter 04721-5730 zu melden.

Weitere Meldungen aus dem Inspektionsbereich liegen zurzeit nicht vor.

