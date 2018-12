POL-HAM: Einbruch in Wohnung am Vorsterhauser Weg

Hamm-Mitte (ots) - Unbekannte brachen am Dienstag, 4. Dezember, in der Zeit von 14.30 Uhr bis 15.30 Uhr, in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus am Vorsterhauser Weg, zwischen der Einmündung Bodelschwinghstraße und der Kreuzung Lange Straße, ein. Sie öffneten die Terrassentür und gelangten so in die Wohnung. Dort öffneten sie einen Schrank, entwendeten aber nichts. Lediglich von der Terrasse wurden Haushaltsgegenstände gestohlen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (bw)

