POL-HAM: Ermittlungsergebnis zum Dachstuhlbrand Franz-Steimann-Straße

Hamm-Uentrop (ots) - Ein technischer Defekt an einer stromführenden Leitung war die Ursache für den Dachstuhlbrand in der Franz-Steimann-Straße am Sonntag, 2. Dezember 2018. Das stellte die Polizei nach der Untersuchung des Brandorts fest. Die Doppelhaushälfte ist zurzeit unbewohnbar. Der entstandene Sachschaden wird auf 120000 Euro geschätzt. Unsere ursprüngliche Pressemeldung zu dem Fall finden Sie hier: http://url.nrw/ZrN (cg)

