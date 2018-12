POL-HAM: Leicht verletzte Fußgängerin bei Unfall mit Linienbus

Hamm - Mitte (ots) - Am Dienstag, 04. Dezember 2018 kam es gegen 14:00 Uhr auf der Nordstraße an der Haltestelle in Höhe des Alleecenters zu einem Zusammenstoß zwischen einer 87-jährigen Fußgängerin aus Hamm und einem Linienbus. Der Linienbus war gerade im Begriff seine Fahrt von der Haltestelle fortzusetzen, als die 87-jährige gegen die mittlere Tür des Busses klopfte. Dieses bemerkte der 59-jährige Busfahrer aus Hamm nicht und setzte die Fahrt fort. Die Frau stürzte und wurde leicht verletzt mit dem Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt, welches sie wieder verlassen konnte. Ein Sachschaden entstand nicht. Es kam zu keinen Verkehrsstörungen. (ab)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/hamm/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell