POL-HAM: Täter nach Sachbeschädigung auf frischer Tat festgenommen

Hamm-Mitte (ots) - Ein 22-jähriger Mann trat am Mittwoch, 5. Dezember, gegen 00.15 Uhr, bei drei Autos auf der Schumannstraße die Außenspiegel ab. Der Täter konnte durch die Polizei auf der Alleestraße gestellt werden. Er wurde vorläufig genommen und in das Polizeigewahrsam gebracht. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an. (kt)

