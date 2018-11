POL-KA: (KA) Ettlingen - Einbruch in Wohnhaus

Karlsruhe (ots) - Mehrerer hundert Euro Beute machte ein bislang unbekannter Täter, als er am Mittwoch in ein Reihenhaus in Ettlingen Bruchhausen gewaltsam eindrang.

Nach bisherigem Kenntnisstand verschaffte sich der Dieb zwischen 08.00 Uhr und 19:30 Uhr Zutritt über eine Balkontür im ersten Obergeschoss. In den Räumlichkeiten suchte er sämtliche Zimmer auf und durchwühlte Schränke sowie Schubladen nach Wertgegenständen. Mit seiner aufgefundenen Beute verschwand der Langfinger bisher unerkannt.

Wer hierzu sachdienliche Hinweise geben kann oder Beobachtungen gemacht hat die mit dem Einbruch in Verbindung stehen wird gebeten sich mit dem Polizeirevier Ettlingen unter 07243/3200-312 in Verbindung zu setzen.

