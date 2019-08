Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Essen angebrannt.

Lippe (ots)

Am Montagmittag wurde die Polizei zu einem Wohnungsbrand in der Straße "Hinter der Schoren" gerufen, bei dem eine Person verletzt wurde. Einem 71-jährigen Mann war augenscheinlich Essen auf dem Herd angebrannt. Der Feuermelder in der Wohnung rief Zeugen auf den Plan, welche die Rettungskräfte verständigten. In der Wohnung wurde der Mann auf dem Boden liegend gefunden und im Rettungswagen zur Behandlung in ein Klinikum gebracht.

