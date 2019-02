Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: 111 Tage schwedische Gardinen

Freiburg (ots)

Einen 30-jährigen deutschen Staatsbürger, der mit zwei Vollstreckungshaftbefehlen der Staatsanwaltschaft gesucht wurde, nahm die Bundespolizei am Samstagnachmittag in einem ICE am Hauptbahnhof fest. Der Mann hatte zwei Geldstrafen, die er aus Verurteilungen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie Körperverletzung erhalten hatte, nicht beglichen. Insgesamt waren noch 4744 Euro Geldstrafe offen. Da der 30-Jährige die Summe nicht aufbringen konnte, wurde er in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert. 111 Tage muss der Mann dort absitzen.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

Thomas Gerbert

Telefon: +49 7628 8059-103

E-Mail: bpoli.weil.oea@polizei.bund.de

http://www.polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell