Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Sechs Monate Haft

Weil am Rhein (ots)

Einen 29-jährigen iranischen Staatsbürger, der zuvor unerlaubt in die Schweiz eingereist war, übergaben Schweizer Behörden am Freitagvormittag am Autobahnzoll der Bundespolizei. Wie die Bundespolizei nach Rücknahme des anerkannten Asylbewerbers feststellte, lag gegen ihn ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft vor. Der Mann war wegen Diebstahls zu einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten verurteilt worden. Die Bundespolizei führte den 29-Jährigen dem Haftrichter vor und brachte ihn in die Justizvollzugsanstalt.

