Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Nach Auslieferung 10 Monate Haft

Weil am Rhein (ots)

Einen 47-jährigen deutschen Staatsbürger lieferten Schweizer Behörden am Freitagnachmittag am Autobahnzoll an die Bundespolizei aus. Hintergrund der Auslieferung war ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft. Der 47-Jährige war wegen Bedrohung zu einer Haftstrafe von 10 Monaten verurteilt worden. Er wurde dem Haftrichter vorgeführt und anschließend in die Justizvollzugsanstalt gebracht.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

Thomas Gerbert

Telefon: +49 7628 8059-103

E-Mail: bpoli.weil.oea@polizei.bund.de

http://www.polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell