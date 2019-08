Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Diebe stehlen Autobatterien.

Lippe (ots)

Unbekannte haben vom Gelände einer KFZ-Werkstatt in der Elisabethstraße rund 20 gebrauchte Autobatterien im Wert von ungefähr 325 Euro gestohlen. Die Täter gelangten zwischen Sonntag und Montagfrüh auf den Hof und brachen eine Kiste auf, in der die Batterien gelagert wurden. Hinweise zum Vorfall nimmt die Kripo in Bad Salzuflen unter der Rufnummer 05222 / 98180 entgegen.

