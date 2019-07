Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 190714-1-pdnms Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus

Osterstedt (ots)

Osterstedt. Am Morgen des 13.07.19 ist kurz vor 05:00 Uhr ein Feuer in einer Wohnung im 2. OG eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen. Die 22- und 52-Jährigen Bewohner wurden vom Rauchmelder geweckt und konnten dadurch sich selbst und die anderen Bewohner des Hauses in Sicherheit bringen. Die Brandursache ist bislang noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Schadenshöhe wird auf etwa 150.000 Euro geschätzt.

