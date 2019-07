POL-NMS: 190709-2-pdnms Radfahrer fährt auf der falschen Seite - es kommt zum Unfall

Polizeidirektion Neumünster

Radfahrer fährt auf der falschen Seite - es kommt zum Unfall

Rendsburg (ots)

Am 08.07.19 kam es gegen 13:30 Uhr in der Gerhardtstraße in Rendsburg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 48-jährigen Radfahrer und einem 35-jährigen Autofahrer. Der Autofahrer wollte von der Professor-Koopmann-Straße nach rechts in die Gerhardtstraße fahren. Hierbei übersah er den von rechts kommenden Radfahrer. Der Radfahrer befuhr fälschlicherweise den linken Gehweg (entgegen der Fahrtrichtung). Zudem war der Radfahrer alkoholisiert. Der Radfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Er wurde zur Behandlung in die Klinik nach Rendsburg verbracht. Dort wurde auch eine Blutprobe entnommen. Der Sachschaden beträgt ca. 700 Euro. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

