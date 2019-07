POL-NMS: 190708-1-pdnms Zeugen nach Verkehrsunfall in Fockbek gesucht

Polizeidirektion Neumünster

Fockbek (ots)

Am Freitagabend (05.07.19) gegen 18:10 Uhr kam es in Fockbek zu einem Verkehrsunfall. Nach dem Zusammenstoß von zwei Fahrzeugen in der Elsdorfer Straße, Höhe Barriser Weg, ist ein Unfallbeteiligter mit seinem Pkw geflüchtet. Hierbei handelt es sich vermutlich um einen weißen Pick-Up. Dieser hat einen Unfallschaden am Heck davongetragen. Bei der anderen Unfallbeteiligten ist ein Sachschaden von ca. 3000EUR entstanden. Die Polizei sucht Zeugen des Verkehrsunfalles und Personen, die Hinweise zu dem geflüchteten Pick-Up geben können. Hinweise werden unter 04331-332260 bei der Polizeistation Fockbek entgegengenommen.

