Damp / Kreis RD-ECK. Eine aufmerksame Spaziergängerin wandte sich Samstag (06.07.19) an die Polizei in Damp und übergab den Beamten einen bunten Tretroller. Diesen hatte sie in Vogelsang-Grünholz / Damp-Eck im Gebüsch liegend aufgefunden. Wäre doch toll, so sind sich die Finderin und die Beamten einig, könnte man dem kleinen Rollerfahrer eine Freude machen. Der Roller ist wie neu und kann bei der Polizeistation in Damp (Telefon 04352 / 307 400 16) abgeholt werden.

