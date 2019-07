Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: BAB A210

Achterwehr

Kreis RD-ECK - Schwerer Unfall

BAB A210 / Achterwehr / Kreis RD-ECK (ots)

190705-1-pdnms Schwerer Unfall auf der A 210

BAB A210 / Achterwehr / Kreis RD-ECK. Der 22-jährige Fahrer eines VW Polo wurde heute (05.07.19, 7 Uhr) bei einem Alleinunfall auf der A 210 bei Achterwehr so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort verstarb. Unfallzeugen teilten mit, der Polo sei bei hoher Geschwindigkeit mit Fahrtrichtung Kiel ins Schleudern geraten und gegen die Außenschutzplanke geprallt. Der Fahrer wurde in seinem total beschädigten Auto eingeklemmt. Für ihn kam jede Hilfe zu spät. Trümmerteile flogen bis auf die Gegenfahrbahn. Die Richtungsfahrbahn Kiel ist für Aufräum- und Reinigungsarbeiten gesperrt. Die Sperrung soll voraussichtlich noch bis 10.30 Uhr andauern. Der Verkehr wird örtlich umgeleitet.

Sönke Hinrichs

Polizeidirektion Neumünster

