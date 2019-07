Polizeidirektion Neumünster

Felde / Kreis RD-ECK. Leicht verletzt wurde der Fahrer (17) eines Leichtkraftrades Yamaha, als er Montag (01.07.19, gegen 13 Uhr) auf einen vorausfahrenden Ford Fiesta auffuhr. Der Fahrer (29) des Fiesta war in der Dorfstraße aus Richtung Westensee kommend in Richtung Ortsmitte unterwegs, als er stark bremsen musste. Aus der Gegenrichtung fuhr ein Mercedes Cabrio, silberfarben, an einem geparkten Auto vorbei, ohne auf den Gegenverkehr zu achten. Der Mercedesfahrer (älterer Herr, Sonnenbrille, Beifahrerin) setzte seinen Weg in Richtung Westensee fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Er und etwaige Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Achterwehr unter der Rufnummer 04340 / 4310 in Verbindung zu setzen.

