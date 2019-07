Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: Neumünster Handfester Streit in Rencks Park

Neumünster (ots)

190702-1-pdnms Handfester Streit in Rencks Park

Neumünster. Mehrere Funkstreifenwagen waren eingesetzt, als Montagabend (01.07.19, 21.30 Uhr) eine Schlägerei mit mehreren Beteiligten an der Ecke Großflecken / Am Klostergraben gemeldet wurde. Beim Eintreffen der Beamten hatte sich der Streit in den Park verlagert. Die Polizei identifizierte insgesamt fünf junge Männer im Alter von 17 bis 21 Jahren. Man war offenbar bereits am Wochenende aneinandergeraten. Grund des Streits waren Meinungsverschiedenheiten um eine Frau. Ein junger Mann wurde wegen einer Platzwunde im FEK ambulant gehandelt. Die Beamten sprachen Platzverweise aus und fertigten eine Anzeige wegen wechselseitiger Körperverletzung und Bedrohung.

Sönke Hinrichs

