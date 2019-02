Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Personenkontrollen im Laubenheimer Park

Mainz-Laubenheim (ots)

Am Samstag, den 09.02.19 wurde in den frühen Abendstunden eine Kontrolle und Absuche des Laubenheimer Parks in der Parkstraße durchgeführt. Die Kontrolle erfolgte mittels zivilen und uniformierten Kräften, sowie mit einem Rauschgiftsuchhund. Anlass dazu gaben Anwohnerbeschwerden, die in der Vergangenheit mitteilten, dass sie vereinzelt, aber wiederkehrend Drogen konsumierende Jugendliche in der Parkanlage wahrgenommen haben. Feststellungen wurden an diesem Abend nicht getroffen.

