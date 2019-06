Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 190630-2-pdnms Reifenplatzer mit Folgen

Neumünster (ots)

BAB 7/Neumünster/Bereits am Donnerstag, 27.06.19, um 09.05 Uhr musste die Polizei zu einem zunächst nicht gravierenden Einsatz ausrücken. Auf der Autobahn 7 in Fahrtrichtung Norden, zwischen den Anschlussstellen Neumünster Mitte und Neumünster Mitte blieb ein LKW aufgrund eines Reifenschadens auf dem Standstreifen stehen. Eine Überprüfung des 7,5 Tonnen schweren LKWs ergab jedoch eine Überladung von mehr als 50%. Des Weiteren war der TÜV bei dem Fahrzeug um mehr als 8 Monate überschritten und die Reifen waren überaltert, so dass die Kombination aus Überladung und Überalterung der Reifen zwangsläufig zu einem Reifenplatzer führen musste. Dem 28 Jahre alten Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt. Ferner wurde gegen ihn ein Bußgeldverfahren eingeleitet und er bekommt einen Punkt in Flensburg.

