POL-PPRP: Von Einbrechern überrascht

Schifferstadt (ots) - Im Gönheimer Weg wurde am 21.11.2018 eine 67-Jährige beim Nachhausekommen von zwei Einbrechern überrascht. Die beiden Unbekannten stürmten gerade aus ihrem Haus in den Garten. Ein zufällig vorbeikommender Zeuge nahm die Verfolgung der flüchtenden Männer in Richtung Mutterstadter Straße auf, verlor sie jedoch nach Kurzem aus den Augen.

Den Tätern war es gelungen, aus dem Haus ein Schmuckstück der 67-Jährigen zu entwenden.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

