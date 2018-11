POL-PPRP: Versuchter Einbruch in Wohnmobil

Ludwigshafen (ots) - Im Zeitraum zwischen dem 18.11.2018, 22 Uhr, und dem 21.11.2018, 13 Uhr, versuchten Unbekannte in ein Wohnmobil einzubrechen, das in der Riedsaumstraße geparkt war. Es gelang den Tätern nicht in das Fahrzeug einzudringen und etwas zu entwenden.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rheinpfalz

Hannah Michel

Telefon: 0621-963-1034

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell