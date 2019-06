Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: Neumünster - Sperrmüll brannte

Neumünster (ots)

190628-2-pdnms Sperrmüll brannte

Neumünster. Die Feuerwehr löschte am Donnerstagabend (27.06.19) ein Feuer an einer Hausfassade in der Wasbeker Straße 89. Gegen 21.50 Uhr wurde ein brennender Sperrmüllhaufen mitgeteilt. Die Flammen hatten die Fassade des Mehrfamilienhauses in Mitleidenschaft gezogen. Eine Fensterscheibe platzte. Personen wurden nicht verletzt. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Die Kripo hat die Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise bitte unter Telefon 9450 an die Polizei Neumünster.

Sönke Hinrichs

