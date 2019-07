Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: Neumünster - Nach Streit verletzt

Neumünster (ots)

190707-1-pdnms Nach Streit verletzt

Neumünster. Ein 36-Jähriger wurde bei einem Streit mit einem Messer verletzt. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind noch unklar. Gegen 03.25 Uhr (07.07.19) wurde eine Funkstreifenbesatzung an der Ecke Plöner Straße / Großflecken von aufgeregten Passanten angehalten und auf den Rathaus-Parkplatz gebeten. Dort saß in einem Pkw ein 48-Jähriger, die Türen waren verschlossen. Der 36-Jährige stand in unmittelbarer Nähe und gab an, von dem Mann im Auto mit einem Messer verletzt worden zu sein. Während sich Ersthelfer um den Verletzten kümmerten, konnte der 48-Jährige widerstandslos festgenommen werden. In dem Fahrzeug fanden die Beamten ein Messer, welches als vermutliche Tatwaffe sichergestellt wurde. Der Verletzte wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, er konnte die Klinik aber nach Behandlung wieder verlassen. Dem 48-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Die Beamten fertigten eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.

Sönke Hinrichs

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell