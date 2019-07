Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 190710-1-pdnms Pkw fuhr in den Graben, Person wurde leicht verletzt

Hohenwestedt (ots)

Hohenwestedt. Am 10.07.19 kam es gegen 12:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Ein 84-jähriger Hohenwestedter befuhr mit seinem Pkw die Straße Am Gaswerk. An der Einmündung zur Parkstraße fuhr er geradeaus in den dortigen Graben. Die Unfallursache ist bislang noch nicht abschließend geklärt. Da zunächst gemeldet wurde, dass der Autofahrer in seinem Pkw eingeklemmt ist, wurden die Feuerwehr Hohenwestedt und ein Notarzt hinzu gerufen. Der Rettungshubschrauber landete auf dem dortigen Sportplatz. Der Autofahrer hatte beim Eintreffen der Polizei sein Fahrzeug bereits verlassen und wurde anschließend mit einem Rettungswagen in die Klinik nach Rendsburg verbracht. An dem Pkw entstand Totalschaden.

