Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: 21-Jähriger flüchtet bei Verkehrskontrolle

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei Kaiserslautern führte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag Verkehrskontrollen im Stadtgebiet durch. Ein 21-Jähriger wurde mit seinem Fahrzeug am Messeplatz kontrolliert. Schon beim Gespräch mit dem jungen Mann, nahmen die Beamten starken Alkoholgeruch wahr. Als die Polizisten den Mann nach dem Führerschein fragten, ergriff dieser plötzlich die Flucht und rannte in Richtung Barbarossaring. Der 21-Jährige konnte jedoch eingeholt werden. Schnell wurde den Beamten klar, warum der Mann flüchten wollte. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,66 Promille. Außerdem wurde im Auto des jungen Mannes eine Handtasche aufgefunden, in der eine geringe Menge Cannabis verstaut war. Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr sowie wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

