Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Handtasche aus Fahrradkorb gestohlen

Ludwigshafen (ots)

Am 16.07.2019, gegen 11:35 Uhr, fuhr eine 57-Jährige mit ihrem Fahrrad auf der Kaiser-Wilhelm-Straße über die Berliner Straße in die Bahnhofstraße. Auf diesem Weg stahl ein unbekannter Täter unbemerkt aus ihrem Fahrradkorb ihre Handtasche, in der unter anderem zwei Mobiltelefone sowie Bargeld waren. Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0621 963-2122 oder per e-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

