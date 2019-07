Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Versuchter Diebstahl eines Zigaretten Automaten

Ludwigshafen (ots)

Am 16.07.2019, gegen 03:00 Uhr, meldete ein Zeuge, dass er beobachtet habe, wie zwei junge Männer versuchten, einen Zigaretten Automaten in der Raschigstraße zu stehlen. Als der Zeuge die beiden ansprach, fuhren diese, vermutlich mit einem weißen Citroen Berlingo, in unbekannte Richtung davon. Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0621 963-2122 oder per e-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

