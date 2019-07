Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Geldbeutel gestohlen

Ludwigshafen (ots)

Am 15.07.2019, zwischen 13:00 Uhr und 13:20 Uhr, war ein 68-Jähriger im Restaurant eines Pflegeheims in der Rheinallee und stellte seine Tasche neben sich auf den Stuhl. Nachdem ihn ein unbekannter Mann in ein Gespräch verwickelte, stellte er im Anschluss daran fest, dass seine Geldbörse aus der Tasche fehlte. Der Unbekannte war etwa 40 Jahre alt, schlank und circa 1,80 m groß. Er hatte graue dunkle Haare und trug eine Brille, eine Jeans sowie ein Hemd. Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0621 963-2122 oder per e-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Anke Buchholz

Telefon: 0621-963-1035

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell