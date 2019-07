Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand im Keller einer Flüchtlingsunterkunft

Bobenheim-Roxheim (ots)

Am Montag, den 15.07.2019, kam es gegen 17:26 Uhr im Pfalzring in Bobenheim-Roxheim zu einem Kellerbrand (Lagerraum) in einer Flüchtlingsunterkunft, der durch die Feuerwehr gelöscht werden konnte. Die Brandursache ist bislang unbekannt. Verletzt wurde niemand. Auf Grund der starken Hitzeeinwirkung wurde in erste Linie die Elektroninstallation der Unterkunft beschädigt, so dass diese vorläufig nicht bewohnbar ist. Rund 60 Bewohner, wurden daher über Nacht in der Jahnhalle in Bobenheim-Roxheim untergebracht. Auch die übrigen Bewohner eines angrenzenden Gebäudeteils, konnten die Nacht auf Grund fehlender Stromversorgung nicht in ihren Wohnungen verbringen und kamen teils in umliegenden Hotels oder bei Verwandten unter. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 80 000 bis 100 000 EUR. Die Ermittlungen zur Brandursache hat die Kriminalpolizei Ludwigshafen übernommen und dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rheinpfalz



Telefon: 0621-963-0

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell