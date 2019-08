Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an PKW

Konz- Oberemmel (ots)

In der Nacht von Montag, den 12.08.2019, auf Dienstag, den 13.08.2019, wurde in der Straße "In Balmet" in Oberemmel ein geparkter Pkw vorsätzlich beschädigt. Der Pkw, ein silberfarbener Daimler-Benz C 180, war auf einem Stellplatz am Fahrbahnrand abgestellt. Ein bisher unbekannter Täter beschädigte den Spuren zufolge mit einem scharfkantigen Stein den Pkw an der Front und der linken Fahrzeugseite an mehreren Stellen. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000 - 3000 EUR.

Personen, welche Angaben zu der Straftat machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Konz in Verbindung zu setzen.

