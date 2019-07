Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Steinach - Verursacher gesucht

Steinach (ots)

Am Samstagmorgen verlor nach bisherigen Ermittlungen, ein Kieslaster Schotter auf der Brücke in der Kreisstraße in Fahrtrichtung Zell am Harmersbach. Die Stelle wurde von der Polizei bis zum Eintreffen der Straßenmeisterei abgesichert. Die Beamten des Polizeireviers Haslach suchen nun nach dem Verursacher. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07832/97592-0 erbeten. /gü

