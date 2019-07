Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - Gefährliche Fahrt, Zeugen gesucht

Gernsbach (ots)

Nach einer durchaus gefährlichen Autofahrt eines Mannes suchen Beamte des Polizeireviers Gaggenau nun Zeugen. Der Opel-Lenker war am Sonntag zwischen 21 Uhr und 21.20 Uhr vermutlich unter anderem auf der B462, sowie auf der Zinsäckerstraße und Bahnhofstraße unterwegs, als seine Fahrt über die Gottlieb-Klumpp-Straße zu einer Tankstelle führte und dort beendet wurde. Zeugenangaben zufolge soll der Autofahrer mehrfach in den Gegenverkehr und gegen den Bordstein geraten sein. Hierbei soll er auch zwei Fußgänger, welche in der Folge die Polizei alarmierten, gefährdet haben. Ein aufmerksamer Tankstellenmitarbeiter und zwei engagierte Zeugen konnten den mutmaßlich alkoholisierten Autofahrer schließlich an der Weiterfahrt hindern. Ein Atemalkoholtest brachte einen Wert von knapp 1,5 Promille zutage. Da der Wagen des Mannes mehrere Beschädigungen aufwies, sind die Beamten nun auf der Suche nach Zeugen oder Geschädigten. Diese werden gebeten sich unter der Nummer: 07225 9887-0 bei den Ermittlern zu melden. /ma

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell