Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Schwerer Verkehrsunfall zwischen zwei Motorrädern

Kernen-Stetten (ots)

Ein 60jähriger Yamaha-Fahrer befuhr am Sonntag gegen 14 Uhr die Landesstraße 1199 von Esslingen her kommend in Richtung Kernen-Stetten. Ca. 100 vor Ortsbeginn Stetten wollte er nach links in einen asphaltierten Verbindungsweg in Richtung Friedhof abbiegen. Hierzu ordnete er sich zur Straßenmitte ein und blinkte links. Ein 21jährige Motorradfahrer befuhr ebenfalls die Landstraße in gleicher Richtung. Kurz vor Stetten wollte er mit seiner Honda den vor ihm fahrenden 60Jährigen überholen, übersah jedoch dabei dessen Abbiegeabsicht. Es kam zum Zusammenstoß auf dem Gegenfahrstreifen. Beide Motorradfahrer wurden scher verletzt und mit je einem Rettungshubschrauber in Kliniken geflogen. Die Yamaha und die Honda waren nicht mehr fahrbereit und mussten von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 4000 Euro. Außer dem Rettungsdienst mit zwei Rettungsfahrzeugen, zwei Notärzten und Rettungshubschrauber waren auch die Feuerwehr Kernen mit drei Fahrzeugen und neun Mann zur Bergung im Einsatz. Im Rahmen der Unfallaufnahme war die Landesstraße zwischen Esslingen und Kernen-Stetten bis 15.30 Uhr voll gesperrt.

