Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Höltene Klinke

Reifen platzt bei Trunkenheitsfahrt

Coesfeld (ots)

Ein geplatzter Reifen führte am Freitag (19.07) gegen 18.20 Uhr auf der Hötenen Klinke zu einem Verkehrunfall. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Autofahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein 64-jähriger Coesfelder befuhr mit seinem Auto die Straße in Richtung Kalksbecker Weg, als an seinem Auto ein Reifen platzte. Daraufhin verlor er die Kontrolle über das Auto und fuhr in ein am Straßenrand geparktes Auto. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Polizisten in seiner Atemluft Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Alkoholtest verlief positv. Der Mann wurde zur Wache gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein stellten die Polizisten sicher und leiteten ein Strafverfahren wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss ein.

