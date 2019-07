Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Auf dem Quellberg/ Einbruch in Werkstatt

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben aus einer Werkstatt an der Straße Auf dem Quellberg in Dülmen zwei Sätze Kompletträder gestohlen. Die Täter hatten eine Scheibe eines Rolltores eingeschlagen und sich so Zutritt ins Gebäude verschafft. Tatzeit: zwischen Freitag (19. Juli), 19 Uhr und Samstag, 7.30 Uhr. Ob noch weitere Dinge gestohlen wurden ist noch nicht abschließend geklärt. Wer etwas beobachtet hat wird gebeten, sich bei der Polizei in Dülmen zu melden: 02594/7930

