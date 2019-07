Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Brochtrup

Versuchter Einbruch in Praxis

Coesfeld (ots)

In der Nacht von Donnerstag (17.07) auf Freitag (18.07) versuchten bislang unbekannte Einbrecher das Fenster zu einer Tierarztpraxis aufzuhebeln. Dieser Versuch misslang und die Täter gelangten nicht in das Gebäude. Zeugen die hierzu Angaben machen können werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell