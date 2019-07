Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Gerleve

Bekifft und betrunken Auto beschädigt

Coesfeld (ots)

Bei Fahrversuchen auf einem Parkplazt beschädigte ein 19-jähriger Münsteraner ein geparktes Auto. Am Donnerstag, gegen 22 Uhr, befand sich der junge Mann gemeinsam mit einer Bekannten auf dem Parkplatz des Klosters. Hier wollte er mit dem Auto ein paar Runden über den Parkplatz drehen. Dabei stieß er mit einem geparkten Auto und einem Laternenmast zusammen. An beiden Autos und der Laterne entstand ein Sachschaden. Vor Ort gab er gegenüber den Polizisten an, dass man im Auto gemeinsam Alkohol getrunken habe, auch sei er nicht im Besitz einer Fahrerlaubenis. Der Alkoholtest bei dem Münsteraner verlief erwartungsgemäß positiv. Weiterhin postiv verlief ein durchgeführter Drogentest. Die Polizisten brachten den Münsteraner zur Polizeiwache, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet.

