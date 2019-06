Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mit 140 km/h durch die Kurven zur Nordhelle

Herscheid/Plettenberg (ots)

Die Polizei hat am Samstag an der Nordhelle Führerschein und Motorrad eines 25-jährigen Kierspers beschlagnahmt. Mit über 140 km/h war er auf der Landstraße 707 unterwegs. Erlaubt sind dort eigentlich nur 50 km/h. So fuhr er hin und her. Ein Videomotorrad der Polizei zog den Kiersper um 19.20 Uhr aus dem Verkehr. Einsicht zeigte der Motorradfahrer allerdings nicht. Er könne noch schneller fahren, erklärte er. Erst nach dem Eintreffen eines weiteren Polizeifahrzeugs ließ sich der Kiersper seinen Führerschein und seine Honda Fireblade abnehmen.

Die Polizei schrieb eine Strafanzeige wegen eines verbotenen Straßenrennens nach Paragraph 315 d Strafgesetzbuch. Dafür ist es nicht nötig, gegen einen "Gegner" zu fahren. Das noch relativ junge Gesetz verbietet grob verkehrswidrige und rücksichtslose Fahrweise, um eine höchstmögliche Geschwindigkeit zu erreichen.

Kurze Zeit später erwischte das Videomotorrad einen Autofahrer Am Wall in Plettenberg. Weil der Fahrer links an einer Verkehrsinsel vorbei zog, setzte sich der Polizeibeamte hinter den Wagen. Der Fahrer brauste mit bis zu 140 km/h durch den Tunnel und ignorierte die Anhaltezeichen. In einer Seitenstraße verlor der Polizeibeamte den Wagen kurz aus den Augen und kam dann zu einem leeren, geparkten Wagen. Nach einer Viertelstunde kehrte der 21-jährige Fahrer jedoch zurück. Der Plettenberger hat bisher einen Führerschein auf Probe. Die Ermittlungen dauern an.

