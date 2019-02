Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Wallhausen Versuchter Einbruchdiebstahl in Einfamilienhaus

Bad Kreuznach (ots)

Am Samstag, 23.02.2019, kurz nach 19.00 Uhr, hörte ein Bewohner eines Einfamilienhauses im Weinbergsblick in Wallhausen Geräusche auf seiner Terrasse. Er schaltete daraufhin dort das Licht ein und sah zwei männliche Personen, die sofort durch seinen Garten in Rtg. Ortsmitte flüchteten. Die unmittelbar durchgeführte Fahndung der verständigten Polizei verlief ergebnislos. Personenbeschreibung:

- beide Täter ca. 20 - 25 Jahre alt - beide Täter dunkel gekleidet - einer trug einen grauen Rucksack

Möglicherweise besteht ein Tatzusammenhang mit zwei weiteren Wohnungseinbruchsdiebstählen am Wochenende in der Ortslage Schöneberg.

Die Polizei bittet um Hinweise und fragt: Wer hat verdächtige Wahrnehmungen im Bereich Weinbergsblick oder in der unmittelbaren Umgebung in Wallhausen gemacht?

Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei Bad Kreuznach unter der Rufnummer 0671 8811-0.

