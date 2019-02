Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Zwei Wohnungseinbrüche in Schöneberg - Zeugenaufruf!

Gemeinde Schöneberg (ots)

Am Samstag kam es in Schöneberg in der Soonwaldstraße und in der Neupfälzer Straße zu Einbrüchen in Einfamilienhäuser. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich jeweils durch das Aufhebeln von Fenstern gewaltsamen Zutritt zu den Anwesen. Hierdurch entstanden in beiden Fällen geringe Sachschäden. Verlässliche Angaben zum Diebesgut konnten in diesem frühen Ermittlungsstadium noch nicht gemacht werden.

Die Polizei Bad Kreuznach ist auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung angewiesen. Der Tatzeitraum konnte bisher auf ein Zeitfenster zwischen 13:00 und 24:00 Uhr eingegrenzt werden.

