Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Recheder Feld

Autoscheibe eingeschlagen - Geldbörse gestohlen

Coesfeld (ots)

Eine böse Überraschung erlebte eine 46-jährige Frau aus Lünen, als sie nach einem Hundespaziergang zu ihren Auto zurück kehrte. Die Frau hatte ihr Auto am Donnerstag gegen 13 Uhr am Kanal abgestellt. Als sie zu ihrem Auto zurückkehrte stellte sie fest, dass die Scheibe an der Beifahrertür eingeschlagen war. Eine Geldbörse und ihr Handy, die sich in einem Korb auf dem Beifahrersitz befanden, war von unbekannten Tätern gestohlen worden. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930. In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin bei Spaziergängen oder auch Einkäufen keine Wertgegenstände im Auto zu lassen. Auch nicht, wenn diese vermeintlich unauffällig hinter oder unter einem Sitz versteckt werden.

