POL-WE: Gemeinsame Kontrolle Ordnungsamt - Polizei in Altenstadt

Nur zur Unterhaltung dürfte dieser Automat aufgestellt sein. Bild-Infos Download

Friedberg (ots) - Lob und Tadel liegen bei Kontrollen oft nah beieinander. So war es auch am gestrigen Montag bei einer Gaststättenkontrolle in Altenstadt. Ordnungsamt und Polizei nahmen wieder einmal gemeinsam eine Gaststätte unter die Lupe. Eine Bar im Zentrum von Altenstadt hatten sie dazu am Montagabend ausgewählt.

Ein erster Blick bei solchen Kontrollen gilt immer dem Jugendschutzgesetz, welches gut erkennbar ausgehängt sein muss. Bei der kontrollierten Gaststätte fanden es die Kontrolleure am Montagabend jedoch verdeckt hinter einem Garderobenständer. Ein teures Vergehen für den Betreiber. Der Verstoß wird ihn ein Bußgeld von 200 Euro kosten.

In einem lobenswerten Zustand befanden sich die drei Glücksspielautomaten, die in der Bar aufgestellt sind. Sie waren rechtlich gesehen auf dem neuesten Stand und können nur mit sogenannten Spielerkarten betrieben werden.

Das genaue Gegenteil fand sich in der Küche der Bar. Ein illegaler Spielautomat, der nicht zugelassen war und nur als sogenannter Unterhaltungsautomat hätte betrieben werden dürfen. In diesem Fall schien das anders gewesen zu sein, Spieler hätten sich einen Geldgewinn auszahlen lassen können. Es liegt also der Verdacht des illegalen Glücksspiels und der Steuerhinterziehung vor, was entsprechende Ermittlungen nach sich ziehen wird.

Zu den umfänglichen Kontrollen gehört natürlich auch die Überprüfung des Personals. In diesem Fall konnte ein Mitarbeiter festgestellt werden, der sich angeblich in der Probezeit befindet. Eine gängige Aussage und oft als Ausrede genutzt, die daher der weiteren Überprüfung bedarf. Die Kontrolleure hielten die notwendigen Daten fest und werden sie zuständigkeitshalber dem Zoll zur weiteren Überprüfung hinsichtlich eines möglichen Vorliegens von Schwarzarbeit übergeben.

Die Zusammenarbeit der Kontrolleure lief wieder einmal reibungslos und wird sich sicher bald bei weiteren Kontrollen bewähren.

Sylvia Frech, Pressesprecherin

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Wetterau

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Grüner Weg 3

61169 Friedberg

Telefon: 06031-601 150

Fax: 06031-601 151



E-Mail: poea-fb.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell