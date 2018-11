POL-WE: Einbruch in Autohaus in Friedberg ++ Passat in Steinfurth angefahren ++ Zwei Autos Totalschaden nach Unfall bei Münzenberg

Friedberg (ots) - Passat angefahren

Bad Nauheim: Einen Schaden von etwa 3000 Euro verursachte ein Verkehrsteilnehmer zwischen 18 Uhr am Freitag und 10 Uhr am heutigen Montag an einem schwarzen VW Passat. Dieser stand in der Straße Zum Sauerbrunnen in Steinfurth. Die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, bittet um Hinweise auf den flüchtigen Unfallverursacher.

Einbruch in Autohaus

Friedberg: In der Pfingstweide brachen Unbekannte am vergangenen Wochenende in ein Autohaus ein. Zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen gelang es den Tätern vermutlich über das Dach in die Räumlichkeiten zu gelangen. Durch ein Rolltor transportierten sie dann diverse Reifen auf Felgen und mehrere Geräte im Wert von rund 40.000 Euro ab. Die Täter müssen mit einem entsprechend großen Fahrzeug vor Ort gewesen sein. Um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen in diesem Zusammenhang bittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0.

Zweimal Totalschaden

Münzenberg: Von der Bundesstraße 488 nach links auf die Autobahn 45 Richtung Gießen bog eine 31-Jährige aus Weißkirchen am heutigen Montagmorgen, gegen 08.25 Uhr mit ihrem Peugeot ab. Dabei übersah sie vermutlich den Seat eines entgegenkommenden 36-jährigen Bad Nauheimer. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem an beiden PKW Totalschaden entstand. Dieser beläuft sich auf rund 15.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Fahrzeugführer und eine Mitfahrerin im Peugeot verletzten sich bei dem Unfall leicht.

