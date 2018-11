POL-WE: Einbrecher machten sich quer durch die Wetterau zu schaffen ++ Polizei sucht Zeugen nach Unfallfluchten ++ Streit auf der Autobahn führt zu Unfall ++ Betrüger riefen wieder einmal an ++ u.a.

Friedberg (ots) - Streit auf der Autobahn führt zu Unfall

Autobahn 5 / Autobahn 45: Von der Autobahn 5 kommend in Richtung Kassel fuhren mehrere Verkehrsteilnehmer am Sonntagnachmittag um kurz vor 15 Uhr. Im Baustellenbereich am Gambacher Kreuz fuhr dabei ein 26-jähriger Dresdner mit seinem VW Polo auf den VW Golf eines 62-jährigen Saarbrücker auf, weil dieser seinen PKW bis zum Stillstand abbremsen musste. Der Grund für das Bremsmanöver lag in der Auseinandersetzung zweier Verkehrsteilnehmer, die sich auf der Fahrbahn am Gambacher Kreuz zutrug.

Vermutlich ermöglichte ein Autofahrer einem anderen zunächst nicht den Spurwechsel. Als dies doch gelang bremste der zunächst nicht wechseln könnende den ihn daran hindernden aus. Die nun auf der Fahrbahn stehenden Autofahrer stiegen aus und gingen aufeinander los. Ob nur verbal oder auch körperlich ist noch unklar. Die beiden Kontrahenten fuhren schließlich einfach davon. Einer von ihnen konnte aufgrund seines Kennzeichens ermittelt werden. Zum zweiten Beteiligten liegen noch keine Informationen vor. Die Autobahnpolizei Butzbach, Tel. 06033-7043-5010, sucht weitere Zeugen.

*

Sie riefen wieder an

Wetteraukreis: Betrüger versuchten am Wochenende wieder einmal Seniorinnen und Senioren hinters Licht zu führen, indem sie ihnen von angeblich festgenommenen Einbrechern berichteten und sich dabei als Polizeibeamte ausgaben. Nach einer geschilderten Gefahr für die Angerufenen - es seinen Zettel mit ihren Adressen bei den Einbrechern gefunden worden - hätten die Betrüger als nächstes versucht an die Wertsachen der Angerufenen zu gelangen. Zum Glück legten in allen bislang bekannten Fällen die Betroffenen auf. Vor allem in Bad Vilbel kam es an diesem Wochenende zu solchen Anrufen "falscher Polizeibeamter". Aber auch Betroffene aus Nidda und Büdingen meldeten sich bei der Polizei.

*

Einbrecher holten Zigaretten

Altenstadt: Die Eingangstüren eines Einkaufsmarktes in der Straße Die Weidenbach in Lindheim schlugen Einbrecher in der Nacht zum heutigen Montag gewaltsam ein. Gegen 01.10 Uhr lösten die Täter dabei den Alarm des Marktes aus. Noch vor dem Eintreffen der Polizei ergriffen sie unerkannt die Flucht und ließen dabei einige Packungen Zigaretten mitgehen, die sie im Kassenbereich an sich genommen hatten. Vermutlich wurden die Täter jedoch bei der Tatausführung gestört. Sie ließen einiges an potentieller Beute zurück, was sie bereits zum Abtransport bereitgestellt hatten. Um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen in diesem Zusammenhang bittet die Polizei in Büdingen, Tel. 06042-9648-0.

*

Komplette Fahrerseite beschädigt

Bad Nauheim: Am Fahrbahnrand der Ringstraße stand der graue VW Golf eines Bad Nauheimers zwischen 18 Uhr am Samstag und 11.20 Uhr am Sonntag. Ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer stieß in diesem Zeitraum gegen den Golf und verursachte auf der Fahrerseite mit rund 5000 Euro einen erheblichen Sachschaden. Da der Unfallverursacher flüchtete, bittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, um Hinweise auf diesen und sein vermutlich auch erheblich beschädigtes Fahrzeug.

*

Tür aufgehebelt

Bad Nauheim: Möglicherweise bei ihrer Tat gestört, ergriffen Einbrecher die Flucht, bevor sie das Haus durchsuchen konnten, zu welchem sie sich gewaltsam Zutritt verschafft hatten. Am Freitag, zwischen 13 Uhr und Mitternacht hebelten die Täter eine Tür auf der Rückseite eines Wohnhauses in der Georgenstraße in Nieder-Mörlen auf und führten ihre Tat anschließend nicht fort. Um Hinwiese in diesem Zusammenhang bittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0.

*

Haus durchsucht

Bad Vilbel: Entwenden konnten die Einbrecher vermutlich nichts, die zwischen 14.30 und 18 Uhr am Samstag in ein Haus im Mühlbachweg in Gronau einbrachen. Die Täter hebelten zunächst das Gitter eines Kellerfensters auf und anschließend das dahinterliegende Fenster. So konnten sie in das Wohnhaus gelangen und es durchsuchen. Hinweise in diesem Zusammenhang nimmt die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101-5460-0, entgegen.

*

Einbrecher überrascht

Büdingen: Am Freitagabend, gegen 17.30 Uhr, überraschten die Hausbewohner bei ihrer Heimkehr zwei Einbrecher, die sich in ihrem Haus An der Nußbeunde in Büches zu schaffen machten. Den Tätern gelang es durch die Terrassentür, durch die sie gewaltsam eingedrungen waren, auch wieder die Flucht zu ergreifen. Sie ließen mindestens mehrere Armbanduhren mitgehen. Beide Männer waren schlank und etwa 25 Jahre alt. Einer hatte am Hinterkopf kurz rasierte Haare, trug Handschuhe, eine dünne wattierte Jacke und war etwa 1.75m groß. Sein Komplize war mit etwa 1.85m deutlich größer, trug eine Basecap und ebenfalls Handschuhe. Die Männer unterhielten sich vermutlich in einer osteuropäischen Sprache. Die Polizei in Büdingen, Tel. 06042-9648-0, bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen in diesem Zusammenhang. Wer konnte die Männer am späten Nachmittag / Abend in Büches sehen und kann möglicherweise weitere Hinweise geben?

*

Bargeld gestohlen

Butzbach: Durch die Terrassentür gelangten Einbrecher gewaltsam in ein Wohnhaus im Buchenweg. Zwischen 10 Uhr am Dienstag (20. November) und 15.45 Uhr am Sonntag hebelten die Täter die Tür auf und durchsuchten anschließend die Wohnräume. Dabei konnten sie mindestens etwas Bargeld auffinden und entwenden. Die Polizei in Butzbach, Tel. 06033-7043-0, bittet um Hinweise.

*

Über 1,8 Promille

Butzbach: Von der Bundesstraße 3 aus grober Richtung Gießen kommend wollte ein 23-jähriger Butzbacher am Samstag, gegen 08.10 Uhr, mit seinem PKW in die John-F.-Kennedy-Straße abbiegen. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Auto, fuhr über zwei Verkehrsinseln über den gesamten Kreuzungsbereich in eine Mauer. Wie sich herausstellte stand der Butzbacher unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von über 1,8 Promille. Der Butzbacher zog sich leichte Verletzungen zu, die keiner Behandlung bedurften. Einem Arzt wurde er zwecks Blutentnahme jedoch trotzdem vorgestellt. Seinen Führerschein stellten die Polizisten sicher. Am PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Insgesamt beläuft sich der Schaden auf rund 5.500 Euro.

*

Hyundai angefahren

Butzbach: An der hinteren linken Tür eines grauen Hyundai Tucon verursachte ein Parkplatznutzer zwischen Freitagabend, 19.30 Uhr, und Samstagmittag, 13 Uhr, einen Schaden von rund 2000 Euro. Der PKW stand in diesem Zeitraum am Straßenrand der Streßemannstraße gegenüber dortigen Turnhallenparkplätzen. Vermutlich parkte der Unfallverursacher von diesen Parkplätzen aus und stieß dabei gegen den Hyundai. Um Hinweise in diesem Zusammenhang bittet die Polizei in Butzbach, Tel. 06033-7043-0.

*

Unfallflucht

Butzbach: Auf dem Parkplatz Am Bollwerk in der Nußallee parkte eine Langgönserin ihren grauen VW Polo am Freitag. Im Laufe des Tages fuhr ein anderer Parkplatznutzer gegen den PKW und verursachte einen Schaden von rund 1000 Euro an diesem. Die Langgönserin bemerkte dies erst bei Helligkeit am nächsten Tag. Um Hinweise auf den Unfallverursacher bittet die Polizei in Butzbach, Tel. 06033-7043-0.

*

Gekipptes Fenster von Einbrecher genutzt

Friedberg: Um 01.30 Uhr in der Nacht zum Sonntag hörte die Bewohnerin einer Kellerwohnung eines Mehrfamilienhauses in der Riedstraße verdächtige Geräusche. Als sie diesen auf den Grund ging und die Tür des Schlafzimmers öffnete blickte sie in das Licht der Taschenlampe eines Unbekannten. Erschrocken vom Aufeinandertreffen zog sich die Bewohnerin in ihr Zimmer zurück, der Einbrecher ergriff die Flucht. Er kletterte zurück durch das Fenster durch welches er gekommen war. Da es gekippt war, hatte er es von außen öffnen können. Erst am nächsten Morgen wurde die Polizei über den Vorfall informiert. Weitere Hinweise zu dem Einbrecher liegen nicht vor. Die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, bittet um Mitteilung weiterer Beobachtungen in diesem Zusammenhang.

*

Einbruch in Getränkemarkt

Karben: Gegen 06 Uhr am Sonntagmorgen schlugen Unbekannte eine Fensterscheibe zu einem Getränkemarkt in der Industriestraße ein. In die Räumlichkeiten des Marktes stiegen die Täter vermutlich nicht ein, möglicherweise, weil sie bei der Tatausführung gestört wurden. Die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101-5460-0, bittet um Hinweise.

*

Spiegel abgerissen

Karben: Im Zeitraum von Donnerstag, 21 Uhr, bis Sonntag, 16.30 Uhr, rissen Unbekannte den Spiegel eines schwarzen Mazda 2 ab, der in der Hauptstraße in Okarben geparkt war. Vermutlich machten sich dieselben Täter auch an zwei weiteren PKW zu schaffen, die in der Nähe standen und ähnliche Beschädigungen aufwiesen. Die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101-5460-0, bittet um Hinweise.

*

Brand in der Küche

Kefenrod: Glücklicherweise verletzte sich niemand bei dem Brand in einem Zweifamilienhaus in der Lindenstraße in Bindsachsen am Sonntagmittag. Gegen 11.45 Uhr bemerkten die Hausbewohner das Feuer. Es entstand in der Küche des Hauses und musste von der Feuerwehr gelöscht werden. Die genaue Brandentstehung ist noch unklar. Es entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro.

*

Abschlepper musste kommen

Wölfersheim: In Södel stießen am Samstagnachmittag, gegen 14.30 Uhr, zwei Autofahrer zusammen. Zwischen einem 20-jährigen Wölfersheimer mit seinem Ford und einem 30-jährigen Lanstuhler mit seinem Toyota kam es im Kreuzungsbereich Zum Bahndamm / Wiesenstraße zur Kollision. Beide Fahrzeuge mussten danach mit erheblichen Schäden von rund 5000 Euro abgeschleppt werden. An einem dritten geparkten PKW entstand leichter Sachschaden. Die Fahrer blieben unverletzt.

Sylvia Frech, Pressesprecherin

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Wetterau

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Grüner Weg 3

61169 Friedberg

Telefon: 06031-601 150

Fax: 06031-601 151



E-Mail: poea-fb.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell